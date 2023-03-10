Щербинина ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Щербинин Емельян
Отец ребёнка: Щербинин Василий Иванович
ПО ИР 1765г. он Васильевич. Ему 44 года, т.е. возможно он 1721г. По 3й РС он 1724г.р.
Рождение ребёнка
1746
Сын: Щербинин Савва Васильевич
Отец ребёнка: Щербинин Василий Иванович
Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1764