Щербинина ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина ???

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Щербинин Емельян

Отец ребёнка: Щербинин Василий Иванович

ПО ИР 1765г. он Васильевич. Ему 44 года, т.е. возможно он 1721г. По 3й РС он 1724г.р.
Рождение ребёнка
1746

Сын: Щербинин Савва Васильевич

Отец ребёнка: Щербинин Василий Иванович

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1764
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