Антропов Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1885
Мать ребёнка: Антропова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Антропова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антропов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Антропова Ксения Антоновна
Смерть
Неизвестно