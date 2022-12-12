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Антропов Василий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1885

Сын: Антропов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Антропова Ксения Антоновна

Антопьево, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Антропов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Антропова Ксения Антоновна

Антопьево, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антропов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Антропова Ксения Антоновна

Антопьево, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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