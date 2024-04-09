Золотов Фрол Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Стефанида
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1695
Мать ребёнка: Золотова Оксинья Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: (Золотова) Устинья Фроловна
Мать ребёнка: Золотова Оксинья Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Золотова Оксинья Терентьевна