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Золотов Фрол Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Стефанида

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Золотов Мартын Фролович

Мать ребёнка: Золотова Оксинья Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: (Золотова) Устинья Фроловна

Мать ребёнка: Золотова Оксинья Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Золотова Никита Фролович

Мать ребёнка: Золотова Оксинья Терентьевна

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