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Габушин Василей Сававич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Габушин Сава Аникавич

Мать: Габушина Василиса Яковлевна

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