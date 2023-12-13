Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Габушин Василей Сававич
Габушин Василей Сававич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1774
Пол
Мужской
Отец
Габушин Сава Аникавич
Мать
Габушина (Колотова) Василиса Яковлевна
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Габушин Сава Аникавич
Мать:
Габушина Василиса Яковлевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия