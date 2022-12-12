Железцова Александра Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Железцов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Железцов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Железцов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Железцов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Железцов Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно