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Железцова Александра Трофимовна

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Железцов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Железцов Андрей Григорьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Железцов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Железцов Андрей Григорьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Сын: Железцов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Железцов Андрей Григорьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железцов Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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