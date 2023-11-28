Рябцев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

14.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Рябцев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Тамыгина Анна

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия

Рождение ребёнка
02.11.1880

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия

Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Рябцев Николай

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия

Рождение ребёнка
07.02.1885

Дочь: Шарова Мария

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия

Рождение ребёнка
24.06.1887

Дочь: Клычкова Ульяна

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия

Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Осипова Анна

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцев Алексей

Мать ребёнка: Рябцева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Евдокия

Смерть
14.05.1915
Причина смерти: от удушья
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