Рябцев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти14.05.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Рябцев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Тамыгина Анна
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия
Рождение ребёнка
02.11.1880
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Рябцев Николай
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия
Рождение ребёнка
07.02.1885
Дочь: Шарова Мария
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия
Рождение ребёнка
24.06.1887
Дочь: Клычкова Ульяна
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия
Самарская обл. (губерния), Волжский р-н, с. Смышляевка
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Осипова Анна
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябцев Алексей
Мать ребёнка: Рябцева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябцева Евдокия
Смерть
14.05.1915
Причина смерти: от удушья