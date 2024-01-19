Суконщиков Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Волоцкая Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Вологодского мещанского сословия.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Суконщикова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Суконщикова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917