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Суконщиков Василий

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Волоцкая Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодского мещанского сословия.
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Суконщикова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Суконщикова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Егоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Анна Егоровна

Смерть
До 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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