Брагина (Дубкова) Аксинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Брагин (дубков) Николай Тарасов
Отец ребёнка: Брагин (дубков) Тарас Петров
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Брагин (дубков) Тарас Петров
Рождение ребёнка
1823
Сын: Брагин (дубков) Дмитрий Тарасов
Отец ребёнка: Брагин (дубков) Тарас Петров
Смерть
Неизвестно