Брагина (Дубкова) Аксинья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Дубкова) Аксинья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Брагин (дубков) Николай Тарасов

Отец ребёнка: Брагин (дубков) Тарас Петров

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Брагин Гаврила Тарасов

Отец ребёнка: Брагин (дубков) Тарас Петров

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Брагин (дубков) Дмитрий Тарасов

Отец ребёнка: Брагин (дубков) Тарас Петров

Смерть
Неизвестно
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