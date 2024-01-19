Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Мать: Рабия
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1918
Сын: Диянов Хайдар
Мать ребёнка: Фатеха
Рождение ребёнка
1921
Сын: Диянов Жафяр
Мать ребёнка: Фатеха
Рождение ребёнка
1931
Сын: Abdul Dejan Änwar
Мать ребёнка: Фатеха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sabir Zäkiyä
Мать ребёнка: Фатеха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abdul Dejan Sämiulla
Мать ребёнка: Фатеха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатеха
Смерть
Неизвестно