Abdul Dejan Hudaybirde R-M198 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAbdul Dejan Hudaybirde R-M198

Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Мать: Рабия

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Аделбану

Мать ребёнка: Фатеха

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Диянов Хайдар

Мать ребёнка: Фатеха

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Диянов Жафяр

Мать ребёнка: Фатеха

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Abdul Dejan Änwar

Мать ребёнка: Фатеха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sabir Zäkiyä

Мать ребёнка: Фатеха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Räšidä

Мать ребёнка: Фатеха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abdul Dejan Sämiulla

Мать ребёнка: Фатеха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатеха

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close