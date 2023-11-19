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Егерман Анна Ефимовна
Егерман Анна Ефимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.1958
Пол
Женский
Отец
Егерман Ефим (Хаим) Ефроимович
1921 г.р.
Мать
Леонова Таисия Александровна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1958
Отец:
Егерман Ефим Ефроимович
Мать:
Леонова Таисия Александровна
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