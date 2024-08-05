Третьякова Татьяна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Татьяна Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Третьяков Константин Петрович

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1912

Сын: Третьяков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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