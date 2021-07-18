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Смирнов Евгений Викторович

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Место рождения

Норильск

Дата рождения

29.05.1965

Дата смерти

18.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1965

Отец: Смирнов Виктор Иванович

Мать: Смирнова Светлана Павловна

Норильск
Рождение ребёнка
26.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Викторовна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
18.07.2021
Норильск, город Норильск, Красноярский край
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