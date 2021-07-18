Смирнов Евгений Викторович
Место рожденияНорильск
Дата рождения29.05.1965
Дата смерти18.07.2021
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1965
Норильск
Рождение ребёнка
26.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Елизавета Евгеньевна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
18.07.2021