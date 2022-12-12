Карташова Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Карташов Василий Федорович
Отец ребёнка: Карташов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Карташов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Карташов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Карташов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно