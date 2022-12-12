Карташова Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Мария Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Карташов Василий Федорович

Отец ребёнка: Карташов Федор Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Карташов Федор Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1849

Сын: Карташов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Карташов Федор Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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