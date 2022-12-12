Милютин Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1816
Дата смерти07.02.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1816
Место жительства
С 1845
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1912
Симеиз, Ялта, Республика Крым