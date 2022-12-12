Милютин Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютин Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.07.1816

Дата смерти

07.02.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1816
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1845
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1912
Симеиз, Ялта, Республика Крым
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