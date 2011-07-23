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Полковников Иван Антонович
Полковников Иван Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.2011
Пол
Мужской
Отец
Полковников Антон Валерьевич
1988 г.р.
Мать
Полковникова (Семакина) Дарья Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2011
Отец:
Полковников Антон Валерьевич
Мать:
Полковникова Дарья Владимировна
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