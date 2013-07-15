Князев Федор Ульянович
Место рожденияРСФСР Чкаловская обл. Павловский район с. Красная Житница
Дата рождения20.04.1936
Дата смерти15.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1936
РСФСР Чкаловская обл. Павловский район с. Красная Житница
Бракосочетание
03.07.1960
Рождение ребёнка
23.10.1961
Мать ребёнка: Князева Валентина Ермолаевна
Рождение ребёнка
17.09.1965
Мать ребёнка: Князева Валентина Ермолаевна
Киргизская ССР Чуйская обл. Пгт Быстровка
Рождение ребёнка
19.06.1976
Дочь: Князева Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Князева Валентина Ермолаевна
Смерть
15.07.2013