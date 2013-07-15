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Князев Федор Ульянович

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Место рождения

РСФСР Чкаловская обл. Павловский район с. Красная Житница

Дата рождения

20.04.1936

Дата смерти

15.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1936

Отец: Князев Ульян Севостьянович

Мать: Князева Пелагея Федоровна

РСФСР Чкаловская обл. Павловский район с. Красная Житница
Бракосочетание
03.07.1960

Жена: Князева Валентина Ермолаевна

Рождение ребёнка
23.10.1961

Сын: Князев Юрий Федорович

Мать ребёнка: Князева Валентина Ермолаевна

Рождение ребёнка
17.09.1965

Сын: Князев Игорь Федорович

Мать ребёнка: Князева Валентина Ермолаевна

Киргизская ССР Чуйская обл. Пгт Быстровка
Рождение ребёнка
19.06.1976

Дочь: Князева Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Князева Валентина Ермолаевна

Смерть
15.07.2013
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