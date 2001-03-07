Скворцов Борис Артемович
Место рожденияс.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края
Дата рождения03.02.1930
Дата смерти07.03.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1930
с.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края
Бракосочетание
?.09.1952
Новочеркасск, Ростовской обл.
Рождение ребёнка
16.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова Галина Ануфриевна
Краснодар
Рождение ребёнка
14.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова Галина Ануфриевна
Смерть
07.03.2001
г.Краснодар
Похороны
Неизвестно
г. Краснодар