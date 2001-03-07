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Скворцов Борис Артемович

Место рождения

с.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края

Дата рождения

03.02.1930

Дата смерти

07.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1930

Отец: Скворцов Артем Михайлович

Мать: Скворцова Прасковья Никоновна

с.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края
Бракосочетание
?.09.1952

Жена: Скворцова Галина Ануфриевна

Новочеркасск, Ростовской обл.
Рождение ребёнка
16.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Галина Ануфриевна

Краснодар
Рождение ребёнка
14.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Галина Ануфриевна

Смерть
07.03.2001
г.Краснодар
Похороны
Неизвестно
г. Краснодар
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