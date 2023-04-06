Тарасов Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Борис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1940

Дата смерти

17.08.1970

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1940

Отец: Тарасов Михаил Аполлонович

Мать: Тарасова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.1970
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