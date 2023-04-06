Тарасов Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1940
Дата смерти17.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1940
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.1970