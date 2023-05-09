Земерова (Микушина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земерова (Микушина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1960

Сын: Земеров Николай Анкудинович

Отец ребёнка: Земеров Анкудин Федорович

Рождение ребёнка
21.05.1961

Сын: Земеров Василий Анкудинович

Отец ребёнка: Земеров Анкудин Федорович

Рождение ребёнка
12.07.1967

Дочь: Мазеина Галина Анкудиновна

Отец ребёнка: Земеров Анкудин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земеров Анкудин Федорович

Смерть
Неизвестно
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