Земерова (Микушина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1960
Сын: Земеров Николай Анкудинович
Отец ребёнка: Земеров Анкудин Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1961
Сын: Земеров Василий Анкудинович
Отец ребёнка: Земеров Анкудин Федорович
Рождение ребёнка
12.07.1967
Дочь: Мазеина Галина Анкудиновна
Отец ребёнка: Земеров Анкудин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно