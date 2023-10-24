Шаршатова (Размахнина) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаршатова (Размахнина) Надежда Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1972

Дочь: Чивилева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Шаршатов Михаил Карпович

Рождение ребёнка
25.02.1981

Сын: Шаршатов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Шаршатов Михаил Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаршатов Михаил Карпович

Смерть
Неизвестно
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