Шаршатова (Размахнина) Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1972
Дочь: Чивилева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Шаршатов Михаил Карпович
Рождение ребёнка
25.02.1981
Сын: Шаршатов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Шаршатов Михаил Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно