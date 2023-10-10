Кузнецова (Короткова) Вера Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?
Рождение ребёнка
02.03.1981
Дочь: Пронина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей
Рождение ребёнка
20.08.1983
Дочь: Орлова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шидловская Елена Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Андрей