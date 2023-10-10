Кузнецова (Короткова) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Короткова) Вера Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.?

Пол

Женский

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?

Отец: Коротков Борис Николаевич

Мать: Короткова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
02.03.1981

Дочь: Пронина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей

Рождение ребёнка
20.08.1983

Дочь: Орлова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шидловская Елена Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Андрей

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