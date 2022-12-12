Протопопов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти16.12.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1848
Место жительства
С 1880 по 1915
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.12.1915