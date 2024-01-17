Тихомирова Августа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомирова Августа Николаевна

Тихомирова Августа Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1905

Муж: Тихомиров Алексей Максимович

Рождение ребёнка
02.10.1906

Дочь: Тихомирова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская жена Мария Семенова
Рождение ребёнка
?.07.1907

Дочь: Тихомирова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович

Рождение ребёнка
09.08.1908

Сын: Тихомиров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр . -той же деревни крестьянский сын Иван Васильев Шачин
Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: Тихомирова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Алевтина Фомина (Балахнина)
Рождение ребёнка
13.09.1913

Дочь: Тихомирова София Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр - той же деревни крестьянская дочь-девица Александра Александрова Куваева
Рождение ребёнка
31.07.1916

Дочь: Тихомирова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица София Иаоннова Куваева
Рождение ребёнка
06.10.1919

Дочь: Тихомирова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close