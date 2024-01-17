Тихомирова Августа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1905
Рождение ребёнка
02.10.1906
Дочь: Тихомирова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович
Воспр. - той же деревни крестьянская жена Мария Семенова
Рождение ребёнка
?.07.1907
Дочь: Тихомирова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович
Рождение ребёнка
09.08.1908
Сын: Тихомиров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович
Воспр . -той же деревни крестьянский сын Иван Васильев Шачин
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: Тихомирова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Алевтина Фомина (Балахнина)
Рождение ребёнка
13.09.1913
Дочь: Тихомирова София Алексеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович
Воспр - той же деревни крестьянская дочь-девица Александра Александрова Куваева
Рождение ребёнка
31.07.1916
Дочь: Тихомирова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица София Иаоннова Куваева
Рождение ребёнка
06.10.1919
Дочь: Тихомирова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Максимович
Смерть
Неизвестно