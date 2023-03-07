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Мухачев Федот Аввакумов

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Место рождения

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1651 г.р.

Мать

Около 1650 г.р.

Жена

Около 1677 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов

Мать: Мухачева Евдокия Иванова

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Ульяна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Салтыковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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