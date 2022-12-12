Касьянова Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Касьянов Андрей Семенович
Отец ребёнка: Касьянов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Касьянова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Касьянов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно