Касьянова Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Касьянов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Касьянов Семен Иванович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Касьянова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Касьянов Семен Иванович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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