Kriķe (Majore Majors) Aina Mudīte
Место рожденияRiga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Дата рождения22.09.1937
Дата смерти22.02.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kriķis Druvis
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kriķis Druvis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kriķis Druvis
Смерть
22.02.2013
Похороны
17.07.2013