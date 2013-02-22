Kriķe (Majore Majors) Aina Mudīte — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKriķe (Majore Majors) Aina Mudīte

Kriķe (Majore Majors) Aina Mudīte

avatar

Место рождения

Riga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia

Дата рождения

22.09.1937

Дата смерти

22.02.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kriķis Druvis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kriķis Druvis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kriķis Druvis

Смерть
22.02.2013
Похороны
17.07.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.