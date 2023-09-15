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- Евдокия Силуяновна

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.07.1901 ст.

Дата смерти

06.08.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901 ст.

Отец: - Силан / Силуян Иванович

Мать: - Параскева Моисеевна

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.65-66 (Рождение №-48ж)
Крещение
29.07.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Алексей Дмитриевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Евгения Яковлевна - крестьянская жена из д.Слеповское
Смерть
06.08.1901 ст.
Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 1 нед. (от слабости рождения)
Похороны
08.08.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.94-95 (Умершие №-56ж)
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