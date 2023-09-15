- Евдокия Силуяновна
Место рождения
Дата рождения27.07.1901 ст.
Дата смерти06.08.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901 ст.
Отец: - Силан / Силуян Иванович
Мать: - Параскева Моисеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.65-66 (Рождение №-48ж)
Крещение
29.07.1901 ст.
Крёстный отец: Алексей Дмитриевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Евгения Яковлевна - крестьянская жена из д.Слеповское
Смерть
06.08.1901 ст.
Младенец в 1 нед. (от слабости рождения)
Похороны
08.08.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.94-95 (Умершие №-56ж)