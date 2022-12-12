Петрова (Сушкина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Сушкина) Анна Матвеевна

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Место рождения

Сазоново, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.01.1904

Дата смерти

08.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1904

Отец: Уховцев Матвей

Мать: Уховцева Параскева

Сазоново, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Петров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1934

Дочь: Петрова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.04.1939

Дочь: Хохлова Лина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Васильевич

Смерть
08.07.1985
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
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