Петрова (Сушкина) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1904
Дата смерти08.07.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1904
Отец: Уховцев Матвей
Мать: Уховцева Параскева
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.1934
Дочь: Петрова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1939
Дочь: Хохлова Лина Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1985