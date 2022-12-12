Львов Алексей Федорович
Место рожденияТалинн, Эстония
Дата рождения05.06.1798
Дата смерти28.12.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Талинн, Эстония
Место жительства
По 1828
Место жительства
С 1829
Смерть
28.12.1870
Каунас, Литва