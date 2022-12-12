Львов Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Алексей Федорович

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Место рождения

Талинн, Эстония

Дата рождения

05.06.1798

Дата смерти

28.12.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Талинн, Эстония
Место жительства
По 1828
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1829
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.12.1870
Каунас, Литва
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