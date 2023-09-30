Сванидзе Иродий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сванидзе Иродий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931

Отец: Сванидзе Домент

Мать: Сванидзе Мзия

Бракосочетание
12.05.1955

Жена: Сванидзе Евгения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.07.1956

Дочь: Рутта Елена

Мать ребёнка: Сванидзе Евгения

Рождение ребёнка
1963

Сын: Сванидзе Демури

Мать ребёнка: Милера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милера

Развод
Неизвестно

Жена: Сванидзе Евгения

Смерть
Неизвестно
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