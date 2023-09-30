Сванидзе Иродий
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931
Отец: Сванидзе Домент
Мать: Сванидзе Мзия
Бракосочетание
12.05.1955
Жена: Сванидзе Евгения
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.07.1956
Дочь: Рутта Елена
Мать ребёнка: Сванидзе Евгения
Рождение ребёнка
1963
Сын: Сванидзе Демури
Мать ребёнка: Милера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милера
Развод
Неизвестно
Жена: Сванидзе Евгения
Смерть
Неизвестно