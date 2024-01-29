Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Константин Силуанович

Мать: Мария Ивановна

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