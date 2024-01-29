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Елизавета Константиновна
Елизавета Константиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Женский
Отец
Константин Силуанович
1817 г.р.
Мать
Мария Ивановна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Константин Силуанович
Мать:
Мария Ивановна
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