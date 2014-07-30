Богданкевич Дарья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2014
Отец: Богданкевич Владимир Владимтрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.2016
Дочь: Богданкевич Софья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.02.2016
Дочь: Богданкевич Софья Владимировна
Отец ребёнка: не указан