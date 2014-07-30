Богданкевич Дарья Владимировна 30.07.2014 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданкевич Дарья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2014

Отец: Богданкевич Владимир Владимтрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.2016

Дочь: Богданкевич Софья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.2016

Дочь: Богданкевич Софья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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