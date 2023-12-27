Кузнецов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.11.1891

Сын: Кузнецов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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