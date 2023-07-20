Попов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1986
Сын: Попов Алексей
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Евгений
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Сергей
Мать ребёнка: Попова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Наталья