Леденёва Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Леденёв Агафон Михайлович
Отец ребёнка: Леденёв Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леденёв Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Леденёв Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Леденёв Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Леденёв Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Леденёв Михайло Иванович
Смерть
Неизвестно