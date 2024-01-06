Леденёва Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденёва Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Леденёв Агафон Михайлович

Отец ребёнка: Леденёв Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Леденёв Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Леденёв Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Леденёв Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Леденёв Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Леденёв Михайло Иванович

Смерть
Неизвестно
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