Суханов Андрей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Андрей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.02.1912

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1912

Отец: Суханов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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