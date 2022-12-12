Фролов Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти24.11.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1883 ст.
Мать ребёнка: не указана
Холм, Холмский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башилова Полина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.11.1903