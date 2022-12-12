Фролов Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Андрей Григорьевич

Фролов Андрей Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

24.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1883 ст.

Сын: Фролов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Холм, Холмский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башилова Полина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.11.1903
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close