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Нюберг Николай Дмитриевич
Нюберг Николай Дмитриевич
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Место рождения
Тулун
, город Тулун, Иркутская область
Дата рождения
21.12.1898
Дата смерти
1967
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Тулун
, город Тулун, Иркутская область
Крещение
03.01.1899
Тулун
, город Тулун, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
биофизик
Смерть
1967
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