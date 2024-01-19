Нюберг Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюберг Николай Дмитриевич

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Место рождения

Тулун, город Тулун, Иркутская область

Дата рождения

21.12.1898

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Крещение
03.01.1899
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
биофизик
Смерть
1967
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