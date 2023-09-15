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Редозубов Иван Григорьевич

Место рождения

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1926

Дочь: Редозубова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редозубов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редозубова Августа Ивановна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редозубов Виталий Иванович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редозубова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редозубова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редозубов Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

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