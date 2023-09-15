Редозубов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1926
Дочь: Редозубова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редозубов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редозубова Августа Ивановна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редозубов Виталий Иванович
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редозубова Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редозубова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редозубов Николай Иванович
Мать ребёнка: Анна Егоровна