Колупаева (Горячих) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колупаева) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колупаева) Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
30.08.1921
Дочь: Кучкова (Колупаева) Августа Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Колупаева) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колупаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1927
Сын: Колупаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Колупаева) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно