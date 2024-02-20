Колупаева (Горячих) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Горячих) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колупаева) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колупаева) Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
30.08.1921

Дочь: Кучкова (Колупаева) Августа Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Колупаева) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колупаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1927

Сын: Колупаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Колупаева) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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