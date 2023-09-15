Швецова (Барская) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Барская) Анна Андреевна

Место рождения

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.04.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1854 ст.

Отец: Барский Андрей Трифонов

Мать: Барская Марфа Терентиева

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1876 ст.

Сын: Швецов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Швецов Гаврил Яковлевич

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1888 ст.

Сын: Швецов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Швецов Гаврил Яковлевич

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Гаврил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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