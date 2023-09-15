Швецова (Барская) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1854 ст.
Отец: Барский Андрей Трифонов
Мать: Барская Марфа Терентиева
Рождение ребёнка
20.08.1876 ст.
Отец ребёнка: Швецов Гаврил Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1888 ст.
Отец ребёнка: Швецов Гаврил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно