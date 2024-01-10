Майжамяль Муся Кызы
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1885
Дата смерти26.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
25.05.1925
Дочь: Аминя
Отец ребёнка: Шабанов Белялетдин
д.Медяна
Смерть
26.06.1957
Похороны
Неизвестно
г.Москва, Даниловское кладбище