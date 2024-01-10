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Майжамяль Муся Кызы

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1885

Дата смерти

26.06.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
25.05.1925

Дочь: Аминя

Отец ребёнка: Шабанов Белялетдин

д.Медяна
Смерть
26.06.1957
Похороны
Неизвестно
г.Москва, Даниловское кладбище
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