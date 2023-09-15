Зайнуллин Габдулла Зайнуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллин Габдулла Зайнуллович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.06.1909

Дата смерти

28.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1909

Отец: Зайнуллин Зайнулла

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Гайникамал Низам-кызы

Кзыл-Байрак, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1937

Сын: Зайнуллин Ринат Абдуллович

Мать ребёнка: Зайнуллина Гайникамал Низам-кызы

Кзыл-Байрак, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Гайникамал Низам-кызы

Кзыл-Байрак, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Гайникамал Низам-кызы

Кзыл-Байрак, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина Гайникамал Низам-кызы

Смерть
28.04.1992
Кзыл-Байрак, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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