Зайнуллин Габдулла Зайнуллович
Место рождения
Дата рождения30.06.1909
Дата смерти28.04.1992
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1909
Отец: Зайнуллин Зайнулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1935
Рождение ребёнка
19.07.1937
Сын: Зайнуллин Ринат Абдуллович
Мать ребёнка: Зайнуллина Гайникамал Низам-кызы
Рождение ребёнка
16.05.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1992