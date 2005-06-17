Селезнева (Фурсова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1924
Дата смерти17.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924
Отец: Фурсов Иван Васильевич
Мать: Фурсова Серафима
Рождение ребёнка
12.08.1948
Сын: Селезнев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Селезнев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1949
Сын: Селезнев Николай Александрович
Отец ребёнка: Селезнев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1952
Сын: Селезнев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Селезнев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1956
Сын: Селезнев Валентин Александрович
Отец ребёнка: Селезнев Александр Михайлович
Смерть
17.06.2005