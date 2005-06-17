Селезнева (Фурсова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Фурсова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1924

Дата смерти

17.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924

Отец: Фурсов Иван Васильевич

Мать: Фурсова Серафима

Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Селезнев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Селезнев Александр Михайлович

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.08.1949

Сын: Селезнев Николай Александрович

Отец ребёнка: Селезнев Александр Михайлович

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1952

Сын: Селезнев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Селезнев Александр Михайлович

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1956

Сын: Селезнев Валентин Александрович

Отец ребёнка: Селезнев Александр Михайлович

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
17.06.2005
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