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Алина Варвара Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1862

Сын: Алин Симеон Алексеев

Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1868

Сын: Алин Иустин Алексеев

Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1873

Дочь: Гликерия Алексеева

Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1873

Сын: Алин Исидор? Алексеев

Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1874

Сын: Алин Феодор Алексеев

Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1874

Сын: Алин Дорофей Алексеев

Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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