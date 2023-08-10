Алина Варвара Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1862
Сын: Алин Симеон Алексеев
Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов
Рождение ребёнка
30.05.1868
Сын: Алин Иустин Алексеев
Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов
Рождение ребёнка
14.05.1873
Дочь: Гликерия Алексеева
Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов
Рождение ребёнка
14.05.1873
Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов
Рождение ребёнка
05.06.1874
Сын: Алин Феодор Алексеев
Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов
Рождение ребёнка
05.06.1874
Отец ребёнка: Алин Алексей Варлаамов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно