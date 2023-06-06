Габидуллин Минлихаир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Мансуров Габидулла
Мать: Махмубя
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Султеева Минлезямал
Рождение ребёнка
10.01.1852
Мать ребёнка: Султеева Минлезямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Султеева Минлезямал
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно