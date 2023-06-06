Габидуллин Минлихаир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин Минлихаир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мансуров Габидулла

Мать: Махмубя

Рождение ребёнка
1850

Сын: Минлихаиров Миннисафа

Мать ребёнка: Султеева Минлезямал

Рождение ребёнка
10.01.1852

Сын: Минлихаиров Миннигалим

Мать ребёнка: Султеева Минлезямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султеева Минлезямал

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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