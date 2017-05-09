Кижваткина (Железнова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКижваткина (Железнова) Людмила Алексеевна

Кижваткина (Железнова) Людмила Алексеевна

Место рождения

Алтайский край, Троицкий р-н, с. Гордеевка

Дата рождения

1941

Дата смерти

09.05.2017

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Железнов Алексей Павлович

Мать: Железнова Анна Прокопьевна

Алтайский край, Троицкий р-н, с. Гордеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кижваткин Юрий Иванович

Павловский районый поселок, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кижваткин Юрий Иванович

Павловский районый поселок, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кижваткин Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кижваткин Юрий Иванович

Смерть
09.05.2017
Павловский районый поселок, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close