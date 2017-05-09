Кижваткина (Железнова) Людмила Алексеевна
Место рожденияАлтайский край, Троицкий р-н, с. Гордеевка
Дата рождения1941
Дата смерти09.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Алтайский край, Троицкий р-н, с. Гордеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Павловский районый поселок, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Павловский районый поселок, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2017
Павловский районый поселок, Алтайский край