(Авдоченко / Перцева) Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1939
Дата смерти24.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1939
Отец: Перцев Семен
Мать: Александра
Рождение ребёнка
1966
Сын: Александр
Отец ребёнка: Авдоченко Петр
Рождение ребёнка
09.05.1968
Сын: Геннадий
Отец ребёнка: Авдоченко Петр
Рождение ребёнка
1970
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Авдоченко Петр
Смерть
24.03.2011