(Авдоченко / Перцева) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авдоченко / Перцева) Валентина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1939

Дата смерти

24.03.2011

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1966 г.р.
1968 г.р.
1970 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1939

Отец: Перцев Семен

Мать: Александра

Рождение ребёнка
1966

Сын: Александр

Отец ребёнка: Авдоченко Петр

Рождение ребёнка
09.05.1968

Сын: Геннадий

Отец ребёнка: Авдоченко Петр

Рождение ребёнка
1970

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Авдоченко Петр

Смерть
24.03.2011
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