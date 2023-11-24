Коваль Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коваль Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Коваль Емельян Герасимович
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Коваль Емельян Герасимович