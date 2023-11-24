Коваль Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Коваль Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Коваль Емельян Герасимович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Коваль Емельян Герасимович

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