Некрасова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Некрасова Мария
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович
Удочерена
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Некрасов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Некрасов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Некрасов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович
Раскулачивание
1932
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №16/379
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно