Некрасова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Некрасова Мария

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович

Удочерена
Рождение ребёнка
1918

Сын: Некрасов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Некрасов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Некрасов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Некрасов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлович

Раскулачивание
1932
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №16/379
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно
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